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Temel Karamollaoğlu'ndan Trump'a: İki yüzlü ve küstah

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını 'ABD politikalarının iki yüzlülüğü' olarak yorumladı.

AA | 08.10.2019 - 04:33..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter paylaşımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın askeri politikalarda etkisi olmadığını, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"TRUMP, HADSİZ VE KÜSTAH"

"Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. Güvenliğini tehdit eden her durumda, kararlarını kendisi alabilecek yetkinliğe sahiptir. ABD Başkanı Trump'ın hadsiz ve küstah açıklamaları, Amerikan politikalarının iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur."

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