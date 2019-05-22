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Temel Karamollaoğlu'nun hedefinde bu kez de Trump var

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Akdeniz'deki ABD çıkarmasının doğrudan doğruya Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:53..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

ABD'nin Basra Körfez'ine savaş gemisi göndermesi sonrası İran ile gerilim artmış, Donald Trump ise "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" diyerek tansiyonu iyice yükseltmişti.

"ABD'NİN BAŞINDA AYGIR GİBİ BİRİSİ BULUNUYOR"

İran ile ABD arasındaki gerilimin Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, "İran’a yapılan bir saldırı aynı zamanda Türkiye’ye yapılacak saldırının ilk adımı olacaktır. Akdeniz’deki ABD çıkarması doğrudan doğruya bizi tehdit ediyor." dedi.

ABD Başkanı Trump'ı da eleştiren Karamollaoğlu, "Affedersiniz Amerika’nın başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor ve bundan bütün dünya olumsuz etkileniyor." ifadelerini kullandı.

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