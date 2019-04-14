Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

31 Mart yerel seçimlerini kısa bir süreliğine gündeminden çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii'ni eleştirdi.

Karamollaoğlu'nun sözlerine siyasilerden tepki geldi.

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Çamlıca Camii hakkındaki bir yorumum AKP’ye dert oldu, bizim gayemiz sadece bir ikaz yapmaktı.

CAMİ KARŞITI GİBİ BİR ALGI OLUŞTURMA ÇABASI VAR

Mesele Camii meselesi değil, gösteriş merakıyla israfın İslam’a hizmet diye takdim edilmesidir. Hal böyleyken bir de camii karşıtıymışız gibi bir algı oluşturma çabası var.





İŞLERİNE GELMİYOR

Bu arkadaşların her türlü algıyı oluşturma becerisi var, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat algılarla artık bu gemi daha fazla yürümüyor, bunu da kendileri çok iyi biliyor. Bizim ne söylediğimizi çok iyi anlıyorlar ama, söylediğimiz hakikatler işlerine gelmiyor.

İNSANI YÜCELTMELİYİZ, DUVARLARI DEĞİL

Gösterişin ibadetin özüne aykırı olduğunu Müslümanlar çok iyi bilir. Asıl itibar; ahlakımızadır, adaletimizedir. Ahlakımızla, adaletimizle gösteremediğimiz inancımızı, çok büyük mabetler inşa ederek nasıl gösterebiliriz?İnsanı yüceltmeliyiz, duvarları değil."

Temel Karamollaoğlu Çamlıca Camii'ni gereksiz buldu VİDEO