Temel liselerin dönüşümlerinde sona doğru

Dönüşeceği okul tipine göre taahhütte bulunan ancak dönüşüm sürecini tamamlayamayan temel liselerin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla kapanacak.

Bu liselere öğrencileri için ödenen eğitim öğretim desteğinin geri alınmasına yönelik düzenleme ise yapılıyor.

Bu düzenlemeyle, çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek.





KURUMLARIN MAĞDURİYETLERİ ÖNLENECEK

Düzenlemeyle, zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

