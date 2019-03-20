Temelli beka sorununu sordu halk var dedi

PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt Eruh'ta halka seslendi.

BEKA SORUNU VAR MI DİYE SORDU VAR DEDİLER

Sezai Temelli, miting sırasında konuyu beka sorununa getirdi. Temelli Hitap ettiği halka "Bu ülkede beka sorunu var mı?" diye sordu. Vatandaşlar ise hep bir ağızdan "var" diye bağırdı.

Aldığı cevap karşısında bozulan Temelli bunun üzerine, "Yok, bu ülkenin ne beka sorunu olacak" diyerek beka sorunu olmadığını dikta etti.

Temelli, beka sorununu sordu istediği cevabı alamadı İZLE



