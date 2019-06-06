Temizlediği biçerdövere kapılan genç öldü

Akçakale'ye bağlı kırsal Dalca Mahallesi’nde buğday biçmek için çalışır durumdaki biçerdöveri temizlemek için altına giren Yıldız, makinenin silindirine kapıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yıldız'ın biçerdövere kapıldığını gören tarladakiler makineyi kapatarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sıkıştığı yerden çıkartılan Yıldız’ın cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Yıldız'ın yakınları ise sinir geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.