Temizlediği biçerdövere kapılan genç öldü

1 Kapadokya'da renkli çadır festivali Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kapadokya Renkli Çadır Festivali'ne katılanlar hem gezip hem eğleniyor.

2 Rıza Hoca transfer listesini Sivasspor'a sundu Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk Sivasspor'un hedefinde.

3 Rus şirket: S-400'lerin teslimatına 2 ay içinde başlıyoruz S-400 eğitiminin de tamamlandığını söyleyen Rus CEO, "Her şey yolunda" dedi.

4 Theresa May parti liderliğini bıraktı Brexit süreci May'in sonu oldu. İngiltere'nin yeni başbakanı 22 Temmuz tarihinde belli olacak.

5 Alaçatı'da başörtülü kadını plaja almadılar İzmir'de yaşanan olayda plaja 400 lira ödeyerek rezervasyon yaptıran kadın başörtüsünden dolayı işletme tarafından kovuldu.

6 Yeni askerlik sistemi salı günü Meclis'e gelecek 130 bin kişinin aynı anda terhis olması CHP ve İyi Parti'de kaygı yaratmıştı. Askerlerin kademeli olarak terhis edilmesi bekleniyor.