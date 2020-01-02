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Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Zonguldak'ta, iki yıldır temizlik görevlilerinin peşinden ayrılmayarak, temizlik görevlileriyle birlikte dolaşan 'Ayşe' isimli köpek herkesin ilgisini çekti.

DHA | 02.01.2020 - 09:22..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokak köpeğinin temizlik görevlileriyle kurduğu dostluk, görenleri şaşırtıyor.

İki yıldır temizlik görevlilerinin peşinden ayrılmayarak sokak sokak temizlik görevlileriyle birlikte dolaşan 'Ayşe' ismi verilen köpek ilçede ilgi odağı oldu.

2 YILDIR TEMİZLİK İŞÇİLERİYLE BERABER

Belediyede Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Orhan Yavuz ve Ayhan Eğrilmez, iki yıl önce sokakta karşılaştıkları köpeğe bakmaya başladı.

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

ÇÖP TOPLANDIĞI SIRADA ALANA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMIYOR

Temizlik aracının gideceği tüm bölgeyi bilen ve aracın önünden giderek çöp konteynerlerinin önünde bekleyen köpek, aracın ayrılmasıyla birlikte peşinden koşarak bir diğer çöp konteynerinin önünde bekliyor.

Çöp toplanan alanda adeta nöbet tutan Ayşe, çöp alındığı sırada alana kimseyi yaklaştırmıyor.

Kendisine verilen mamayı yediği sırada aracın hareket ettiğini görmesi ile yiyeceğini bırakarak da yola koyuluyor.

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

''ÇÖPLERİN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYOR''

İşçilerden Orhan Yavuz, Ayşe'nin tüm mesai saatleri boyunca yanlarından ayrılmayarak diğer sokak hayvanlarına karşı kendilerini koruduğunu söyledi. İlçe merkezi, Karga Mahallesi ve Orhanlar Mahallesi'nden sorumlu olduklarını belirten Orhan Yavuz, "Ayşe yaklaşık 2 yıldır bizimle birlikte. Sabah vardiyasından başlar 24 saat hemen hemen bizlerle dolaşır. Çöplerin nerede olduğunu biliyor. Yolda gördüğü insanlara şefkatle yaklaşır. Bizi korumaya çalışır. Yolda bize eskortluk yaparak önümüzü açar. Çöpün yanına giderek orada bizi bekler. Çöp alanında yiyecek veriyoruz. Araç hareket ettiğinde bizi takip etmek için yiyeceği bırakır. Ereğli’de bizim gittiğimiz alanları bütününü dolaşıyor." dedi.

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

Temizlik görevlilerinin sokak köpeği ile kurduğu dostluk

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