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Temizlik işçileri buldukları çeki sahibine ulaştırdı

Manisa'da, temizlik işçileri çöp konteynerinde buldukları 90 bin lira değerindeki çeki, düzenlendiği firmanın yetkilisine teslim etti.

AA | 21.01.2020 - 20:52..
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Manisa Yunusemre Belediyesi'nde temizlik işçileri olarak görev yapan Hüseyin Bilge, Sabri Baykal, Muzaffer Güvenilir ve Mehmet Demir, Tekstilciler Sitesi'nde çalıştıkları sırada 90 bin lira değerinde bir çek buldu.

Temizlik işçileri buldukları çeki sahibine ulaştırdı

İŞÇİLERE ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİ

İşçiler çeki amirlerine teslim etti, ardından çekin ait olduğu firmaya ulaşıldı. İşçileri ve çek sahibi firmanın yetkililerini makamında konuk eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hassasiyetlerinden ve güzel davranışlarından dolayı personele teşekkür etti.

Bu tür davranışların herkese örnek olması gerektiğini dile getiren firma yetkilisi Hira Erinöz de işçilere çeyrek altın hediye etti.

Temizlik işçileri buldukları çeki sahibine ulaştırdı

Temizlik işçileri buldukları çeki sahibine ulaştırdı

 

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