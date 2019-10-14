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Temizlik işçileri parkta yanmış kedi ölüsü buldu

Bursa'daki bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtildi.

DHA | 14.10.2019 - 09:01..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü bulduğunu öğrendi.

İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.

"NORMAL BİR İNSAN BUNU YAPAMAZ"

Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, ''Dün, kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördüm. Kedi, resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan, orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamaz." dedi.

Temizlik işçileri parkta yanmış kedi ölüsü buldu

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Temizlik işçileri parkta yanmış kedi ölüsü buldu

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