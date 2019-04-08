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Cevizlibağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 3 kişi de olay yerinden kaçtı.

İHA | 08.04.2019 - 08:22..
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İstanbul Cevizlibağ mevkisinde seyreden T.Ş., yönetimindeki 34 AC 0878 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.’nın kullandığı 34 LG 9993 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobille çarpıştı.

LÜKS CİP 20 METRE SONRA DURABİLDİ

Zincirleme trafik kazasında savrulan lüks cip, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cevizlibağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BULDU

Kaza yapan lüks cip içerisinden yaralı olarak çıkan ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş ise kazadan yaklaşık 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından yol kenarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yeniden ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cevizlibağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

KAZA SONRASI KAÇTILAR

Lüks cip sürücüsü ve kazaya karışan otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan bir kişi kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Öte yandan otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine kapatılan E-5 Karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Cevizlibağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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