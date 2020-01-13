taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8625
Euro
6.5262
Altın
1555.29
Borsa
118663.7
Gram Altın
293.167
Bitcoin
47571

Temizlik işçisi ve köpeğin içleri ısıtan görüntüsü

Yağmurdan ıslanarak üşüyen bir sokak köpeğini bezle kurulayıp seven temizlik işçisi, kameraya yansıdı.

İHA | 13.01.2020 - 09:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ümraniye Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Taner Sokak'ta çöpleri topladığı sırada bir sokak köpeğinin yağmurdan ıslanıp üşüdüğünü fark etti.

Köpeğin üşüdüğünü gören temizlik işçisi eline aldığı bezle köpeği kuruladı. Soğuktan üşüyen hayvanı kurulayan temizlik işçisi ardından köpeği severek oyun oynadı.

BEZLE KURULAYIP, OYUN OYNADIĞI ANLAR

Bu durumu gören bir vatandaş ise oldukça duygulandı. O anları kaydeden vatandaş işçiye teşekkür etti. O anlar ise cep telefonu tarafından duygulanan vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde temizlik işçisi önce köpeği bezle kuruluyor, ardından severek oyun oynuyor.

Ümraniye'de temizlik işçisi yağmurdan ıslanan köpeği kuruladı ViDEO

Temizlik işçisi ve köpeğin içleri ısıtan görüntüsü

Temizlik işçisi ve köpeğin içleri ısıtan görüntüsü

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi
Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 dereceye kadar düşerken, mandalar kaplıcada keyif yaşıyor.
Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaca çarpması sonucu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ayrılan çiftlerin boşanma gerekçeleri
Şanlıurfa'da şiddetli geçimsizliğin yanı sıra sosyal medya kullanımı da önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.
Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı
Görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

189
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

195
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

42
Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

42
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

68
Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir