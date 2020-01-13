Temizlik işçisi ve köpeğin içleri ısıtan görüntüsü

Ümraniye Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Taner Sokak'ta çöpleri topladığı sırada bir sokak köpeğinin yağmurdan ıslanıp üşüdüğünü fark etti.

Köpeğin üşüdüğünü gören temizlik işçisi eline aldığı bezle köpeği kuruladı. Soğuktan üşüyen hayvanı kurulayan temizlik işçisi ardından köpeği severek oyun oynadı.

BEZLE KURULAYIP, OYUN OYNADIĞI ANLAR

Bu durumu gören bir vatandaş ise oldukça duygulandı. O anları kaydeden vatandaş işçiye teşekkür etti. O anlar ise cep telefonu tarafından duygulanan vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde temizlik işçisi önce köpeği bezle kuruluyor, ardından severek oyun oynuyor.

Ümraniye'de temizlik işçisi yağmurdan ıslanan köpeği kuruladı ViDEO