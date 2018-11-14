1 Ukraynalı Julia Türk sporcusu olmak istiyor Ukrayna'da üniversite eğitiminin ardından Antalya'ya yerleşip otellerde animatörlük ve jimnastik eğitmenliği yapan Julia Shulga, "Türkiye'yi çok seviyorum. Şampiyon Türk sporcusu olmak istiyorum" dedi

2 Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart Kaşıkçı olayı ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz.

3 Ali Koç'tan Galatasaray cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir panelde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başkan Koç "Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar." dedi.

4 Temizlik işçisinin cami hassasiyeti Kayseri'de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

6 Bir küvet dolusu parayla alışverişe gitti Bir kullanıcı Apple’ın yeni iPhone modelini bir küvet dolusu bozuk para ile satın aldı.