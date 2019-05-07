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Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Antalya'da 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yaparken pencereden düşen Fulya Bölek, hayatını kaybetti.

DHA | 07.05.2019 - 09:01..
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Yaşadığı evde temizlik yapan 2 çocuk annesi Fulya Bölek, mutfak bölümüne geldiğinde pencerenin camlarını silmeye başladı. Pencereden sarktığı anda dengesini kaybeden Bölek, dördüncü kattan apartmanın bahçesine düştü.

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU

Akşam saatlerinde eve gelen Ali Bölek, dairenin zilini çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen ve sürekli zile basan Ali Bölek'i gören komşuları, eşinin balkonda olabileceğini söyledi.

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Apartmanın havalandırma penceresinde oturduğu dairenin balkona doğru bakan Ali Bölek, bu sırada bahçede hareketsiz şekilde yatan eşini fark etti.  Bölek'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve  polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, Fulya Bölek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Durumu haber alarak gelen kadının yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Fulya Bölek'in cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölek'in düştüğü pencerenin yanında ise temizlik yaparken kullandığı bez bulundu.

Diğer yandan Fulya Bölek'in, dün 40'ıncı yaş gününü kutladığı kaydedildi.

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

Temizlik yaparken 4'üncü kattan düştü

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