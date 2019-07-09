Temmuz ayı kira artış oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gösterdi.

YÜZDE 19,88 ORANINDA ZAM YAPILACAK

Açıklanan bu rakamlarla birlikte ise konut veya iş yeri kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri de sözleşmelerine, yüzde 19,88 oranında zam yapabilecek.

BİN LİRA ÖDEME YAPAN KİRACI 1.198 LİRA ÖDEYECEK

Şu anda bin lira kira ödeyen bir kiracı, yüzde 19,88'lik artışla birlikte 1.198 lira ödeme yapacak.