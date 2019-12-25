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TEMSA konkordato ilan etti

Şirket tarafından yapılan açıklama, “Şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır” denildi.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 18:08..
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Finansal olarak sıkıntıya giren, aksayan ödemeleri nedeniyle haciz işlemleriyle karşılaşan TEMSA geçici konkordato kararı aldı.

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ

TEMSA'dan yapılan açıklama şöyle: ''TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur

TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.''

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