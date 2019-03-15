Tencere içine tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

İstanbul TEM otoyolu Seyrantepe mevkine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.