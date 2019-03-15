taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47315
Euro
6.20295
Altın
1303.365
Borsa
103253.78
Gram Altın
229.327

Tencere içine tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

TEM otoyolu Seyrantepe mevkinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İHA | 15.03.2019 - 17:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul TEM otoyolu Seyrantepe mevkine bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

Tencere içine tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

Olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolu kenarına tencere içinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit etti.

Tencere içine tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

FÜNYE İLE PATLATILDI

Bunun üzerine TEM otoyolunu yaya ve araç trafiğine kapatan emniyet güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından tencere içinde el yapımı patlayıcı ve düzenekler fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

335
Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

188
Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

90
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

405
Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

371
AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

221
Yeni Zelanda Büyükelçisi: Nefret saldırısı

Yeni Zelanda Büyükelçisi: Nefret saldırısı

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir