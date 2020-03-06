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Teoman'ın kızı Zeyno

Teoman, 6 yaşındaki kızı Zeyno ile önceki gün alışveriş turunda görüntülendi.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 07:49..
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Ünlü rock’çı  Teoman, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Her zaman yalnız görmeye alıştığımız Teoman'ın yanında kızı Zeyno vardı. 6 yaşındaki Zeyno, fotoğraflarının çekildiğini fark edince babasının arkasına saklandı.

AYNI ANNESİ

Teoman, 2012 yılının aralık ayında fotoğrafçı Ayşe Kaya ile nikah masasına oturmuş ve evlendikten tam 1 yıl sonra kızı Zeyno dünyaya gelmişti. Çift 2015’te anlaşmalı olarak boşandı, Zeyno’nun velayeti ise anneye verildi. 6 yaşına giren Zeyno’nun annesine olan benzerliği dikkatten kaçmadı.

Teoman'ın kızı Zeyno

Teoman'ın kızı Zeyno

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