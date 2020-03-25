Tepki çeken videodaki İhsan amca ilk kez konuştu

Ankara'da, hastaneye gitmek için evinden çıkan 79 yaşındaki Ali İhsan Yavaşça'nın videosunu çeken ve kendisini polis olarak tanıtan M.T.E., sosyal medyada paylaştığı görüntü üzerine tepki toplayıp gözaltına alınmıştı.

15 GÜN EVDEN ÇIKAMAYACAK

Adliyeye sevk edilen M.T.E.'ye, nöbetçi hakimlik tarafından 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan 15 gün konutundan çıkmama ve evine en yakın huzurevini ziyaret etme cezası verilmişti.

Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı adamı korkutan şahıs

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI BİLMİYORDUM' DEDİ

Olayın ardındanise Ali İhsan Yavaşça, ilk kez konuştu. Eşi Hatice Yavaşça'yı 3 yıl önce kaybeden, geçmişte lokanta çalıştıran Ali İhsan Yavaşça, M.T.E.'nin videosunu çektiği gün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi.

"CEZA VERMİŞLER, AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Ali İhsan Yavaşça, kendisinin görüntülerini sosyal medyaya yükleyenlere karşı bir tepkisi olmadığını bildirerek "Ben zaten normal zamanda da çok dışarıya çıkmıyorum. O çocuk da bana bir şey demiş değil. 'Ne geziyorsun amca, seni götürür ceza yazarız. Şuradan bin evine git' dedi. Ben de gezmek için çıkmadığımı söyledim. Hastane için evden çıktığımı söyledim sonra da hemen eve gittim. Bana karşı bir saygısızlığı da olmadı. Doğru konuşalım, bana kötü bir şey söylemedi. Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama onlardan şikayetçi değilim." dedi.

"TÜRKİYE EVDE KALSIN"

Ali İhsan Yavaşça, sağlık ekiplerinin geldiğini kendisini hastaneye götürdüklerini ve bütün testlerinin yapıldığını anlatarak, "Yaşa bağlı olan hastalıklar dışında herhangi bir sağlık sorunum yok. Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın. Özelikle yaşlılar evinden çıkmasın dışarı. Bulaşıcı bir virüs. Ben gün içinde televizyon izliyorum, çiçekleri suluyorum." dedi.