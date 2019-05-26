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Teravih namazı için camiye giden yaşlı adama tren çarptı

Karabük'te dengesini kaydedip raylara düşen ve trenin çarptığı şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 26.05.2019 - 08:47..
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Karabük'ün Aşağıkızılcaören köyünde teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada Kardemir'den Çankırı’ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mecit Özer’i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Teravih namazı için camiye giden yaşlı adama tren çarptı

Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teravih namazı için camiye giden yaşlı adama tren çarptı

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