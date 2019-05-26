Teravih namazı için camiye giden yaşlı adama tren çarptı

Karabük'ün Aşağıkızılcaören köyünde teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada Kardemir'den Çankırı’ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mecit Özer’i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.