Tercih yapanların yüzde 81'i üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre, sınava 2 milyon 528 bin 31 aday başvurdu.

Bu yıl tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın, 1 milyon 113 bin 640'ı tercihte bulundu.

2018'de lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945 iken bu yıl 409 bin 587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37 iken bu yıl 343 bin 874 oldu. 2018 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461'e yükseldi.

BU YIL ÜNİVERSİTELİ OLMA ORANI 10 PUAN ARTTI

2018'de tercih yapan her 100 adayın 71'i üniversiteli olurken, 2019'da tercih yapan her 100 adayın 81'i üniversiteli oldu.

Ayrıca sınava giren meslek lisesi öğrencilerinin sayısı 2017'de 999 bin 352 iken, bu yıl 1 milyon 133 bin 397'ye ulaştı.

DOLULULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI

Yerleştirme sonuçlarına göre, 2017'de 214 bin 383, 2018'de 128 bin 508 olan boş kalan kontenjan sayısı 2019'da daha da gerileyerek 71 bin 233'e düştü.

Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017'de programlarda yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018'de yüzde 84,69'a, 2019 yılında ise yüzde 91,36'ya yükseldi.

BOŞ KONTENJAN AZALDI

Geçen seneye kıyasla, boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlandı.

Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 2018'de 89 bin 686 iken, bu sayı 2019'da 38 bin 167'ye, önlisansta ise 38 bin 822'den 33 bin 66'ya geriledi.

2018'de toplam kontenjanın yüzde 15,3'ü boş kalırken, 2019'da bu oran yüzde 8,63'e düştü.

Lisansta boş kalan kontenjanların 20 bin 866'sının devlet, 12 bin 564'ünün vakıf, 4 bin 120'sinin KKTC üniversiteleri, 617'sinin ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait olduğu belirlendi.

TABAN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI ARANAN BÖLÜMLER

Raporda puan türleri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, bu yıl tercih yapma hakkı olan 1 milyon 761 bin 394 adaydan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı sözel puan türünde; 862 bin 629, sayısal puan türünde 484 bin 820, eşit ağırlık puan türünde ise 824 bin 492 oldu.

2018'de 1 milyon 749 bin 144 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı sözel puan türünde; 904 bin 48, sayısal puan türünde 428 bin 968, eşit ağırlık puan türünde ise 735 bin 818 olmuştu.

Tercih yapma hakkı olan adaylardan sayısal ve eşit ağırlık puan türünde 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı geçen seneye göre artarken, sözel puan türünde adayların durumunda bir gerileme yaşandığı görüldü.

BÖLÜMLERİN HAM PUAN NETİ

Taban başarı sıralaması şartı aranan bazı programlarla ilgili de tıp fakültesine en alt sıralarda genel kontenjandan yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 30.5, fen bilimleri ham puanı neti 22; hukuk fakültesine en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 6.75, Türk dili ve edebiyatı ham puanı neti 21.861; mühendislik fakültesi, makine mühendisliği bölümüne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 18, fen bilimleri ham puanı neti 4 oldu.

MİMARLIK FEN BİLİMLERİ NETİ 40 SORU ÜZERİNDEN 7.5

Mimarlık fakültesine en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden ise 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 13.75, fen bilimleri ham puanı neti 7.5 olarak belirlendi.

ÖĞRETMENLİKTE HAM PUAN NETLERİ

Öğretmenlik programlarına en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden sayısal puan türünde 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 19.75, fen bilimleri ham puanı neti 3, sözel puan türünde 40 soru üzerinden Türk dili ve edebiyatı ham puanı neti 15.028, sosyal bilimler ham puanı neti 13, eşit ağırlık puan türünde 40 soru üzerinden matematik ham puanı neti 9.5, Türk dili ve edebiyatı ham puanı neti 22.417 oldu.