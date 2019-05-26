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Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Yeni askerlik sistemiyle birlikte şu an aktif olarak görev yapan 130 binden fazla erin bir anda terhisi gündemde.

Haber Merkezi | 26.05.2019 - 08:55..
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Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Meclis'e getirilen yeni askerlik sistemi bedelliyi sürekli hale getirirken askerlik süresinin de düşmesini sağladı.

Artık zorunlu askerlik süresi kişinin eğitim durumuna bakılmaksızın 6 ay olarak belirlendi.

ERKEN TERHİS İMKANI

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, uzun dönem (12 ay) askerlik yapanlar erken terhis olma imkanına kavuşacak. Örneğin askerliğinin 8. ayında olan bir er kalan 4 ayı tamamlamadan evine dönebilecek.

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Şu anda TSK'da aktif olarak görev yapan 350 binden fazla erin olduğu belirtiliyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 6 ayını doldurmuş olan 130 bin erin terhis olması bekleniyor.

GÜVENLİK AÇIĞI OLUR MU

Ancak uzmanlar bu durumun özellikle sınır bölgelerinde güvenlik açığı yaratabileceğini söylüyor. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda yaptığı planlamayla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapabilir.

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