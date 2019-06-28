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Terhis olan askerlerin mutluluğu

Yeni yasa sayesinde askerliğini erken tamamlayan yüzlerce asker terhis sevinci yaşıyor.

İHA | 28.06.2019 - 07:08..
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Askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Gökçeada 5. Komando Alayı’nda da yeni askerlik düzenlemesiyle yaklaşık 350 asker erken terhis edildi.

KOŞARAK İNDİLER

Memleketlerine dönmek için dün gece adadan saat 21.00 gemisiyle ayrılan askerler saat 23:00 sularında Eceabat iskelesine vardı. Geminin limana yanaşmasıyla askerlerin gemiden koşarak ve bağırarak inmeleri ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Çanakkale'de erken terhis coşkusu VİDEO

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