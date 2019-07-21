1 İstanbul’da motosiklet çalan hırsızlar İki farklı mahallede aynı kişiler tarafından çalınan motosiklet hırsızları için arama çalışmaları devam ediyor.

2 Makas atan magandaların kazayla biten sonu İstanbul'da makas atan magandaların kazayla sonuçlanan tehlikeli anları kameralara yansıdı.

3 Terhisine 2 ay kalan asker, hastalanarak yaşamını yitirdi Erzurum’da vatani görevini yapmakta olan Yalovalı genç, terhisine 2 ay kala rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 Bağcılar'da cadde ortasında kavga Bağcılar’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti.

5 İstanbul’da Rus turist ortalığı ayağa kaldırdı Psikolojik sorunları olan turist, Taksim Meydanı'nda bağırmaya başladı.

6 Lazio'dan Yusuf Yazıcı atağı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'in 15 milyon euroluk teklifini beğenmemişti. Yusuf'u isteyen bir diğer takım Lazio ise, bordo-mavili kulübün kapısını 20 milyon euroyla çaldı.