Terhisler seçim sonrasına kaldı

Yeni askerlik sistemi, çok önemli yenilik ve fırsatları barındırıyor. Yeni sistemde bedelli kalıcı hale getirilirken askerlik süresi de kısaltılıyor.

Bu yasanın Meclis'ten geçmesiyle, 6 ayını tamamlamış olan uzun dönem (12 ay) askerler terhis olacaktı. Bayram öncesi terhis olmayı bekleyen 130 bin asker, vekillerin yasayı erteleme kararıyla kışlada kaldı.

VEKİLLERİN GÜNDEMİNDE SEÇİM OLACAK

1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak Meclis'in, İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a kadar aç-kapa yöntemiyle çalışmaması planlanıyor.

EN ERKEN TARİH 25 HAZİRAN

Buna göre; 1 Haziran'dan önce yasalaşmaması durumunda askerlik teklifi, Genel Kurul'da en erken 25 Haziran'da ele alınabilecek.