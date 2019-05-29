taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0423
Euro
6.7453
Altın
1285.04
Borsa
87140.57
Gram Altın
249.569

Terhisler seçim sonrasına kaldı

Meclis'in ani bir kararla yasayı ertelemesi, terhis bekleyen askerleri ve ailelerini üzdü.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Terhisler seçim sonrasına kaldı

Yeni askerlik sistemi, çok önemli yenilik ve fırsatları barındırıyor. Yeni sistemde bedelli kalıcı hale getirilirken askerlik süresi de kısaltılıyor.

Bu yasanın Meclis'ten geçmesiyle, 6 ayını tamamlamış olan uzun dönem (12 ay) askerler terhis olacaktı. Bayram öncesi terhis olmayı bekleyen 130 bin asker, vekillerin yasayı erteleme kararıyla kışlada kaldı.

VEKİLLERİN GÜNDEMİNDE SEÇİM OLACAK

1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak Meclis'in, İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran'a kadar aç-kapa yöntemiyle çalışmaması planlanıyor.

EN ERKEN TARİH 25 HAZİRAN

Buna göre; 1 Haziran'dan önce yasalaşmaması durumunda askerlik teklifi, Genel Kurul'da en erken 25 Haziran'da ele alınabilecek.

Terhisler seçim sonrasına kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

246
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

272
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

94
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

106
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

183
Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

52
ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir