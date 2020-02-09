taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı

Adana'da kendisini terk eden sevgilisinin otomobilini benzin dökerek yakan zanlı yakalandı. Zanlının ifadesinde "çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi.

İHA | 09.02.2020 - 10:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Mahmut Ç. (38), bir süre önce Esra Ç. (34) ile sevgili oldu.

Ancak Esra Ç. daha sonra Mahmut Ç. ile anlaşamadığını söyleyerek ondan ayrıldı. Bu ayrılığı bir türlü kabullenemeyen Mahmut Ç. sürekli Esra Ç.'nin tekrar kendisiyle sevgili olmasını istedi.

OTOMOBİLİNE BENZİN DÖKEREK YAKTI

Ancak bu teklifi bir türlü kabul edilmeyen Mahmut Ç., gece Esra Ç.'nin evinin önüne gelip otomobiline benzin dökerek yaktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobili söndürdü ancak maddi hasar meydana geldi. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı ViDEO

"SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM"

Esra Ç. ise olayı polise bildirerek şikayetçi oldu. Zanlı olaydan kısa bir süre sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan zanlının ifadesinde, Esra Ç.'yi çok sevdiğini ancak kendisini terk ettiğini, bu nedenle onun canını acıtmak için otomobilini yaktığını belirterek, "Onu çok sevdiğim için yaptım, pişmanım." dediği öğrenildi.

Terk eden sevgilisinin otomobilini kundakladı

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
Sevgilisini döven erkeği engellemek isterken katil olan Kadir Şeker ifadesinde "Ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim" dedi.
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Ödevini evde unutan öğrencisine tokat atan öğretmene mahkemece verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek mahkeme, beraat kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetti.
Mardin’de yangın: 3’ü çocuk 4 ölü
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Şeyma Yıldız'ın annesi: Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı
Ankara'da babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki genç kızın annesi, eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Anne "Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim' derdi." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
205
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
32
Koruculardan bekçi statüsü talebi
Koruculardan bekçi statüsü talebi
232
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
118
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
107
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
46
Müge Boz'dan eşine destek
Müge Boz'dan eşine destek
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir