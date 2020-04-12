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'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cadde üzerinde denetleme yaparken gördüğü kadınlardan altığı yanıta tepki gösterdi.

DHA |
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'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

 

Edirne'de koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı bulunan kentin en önemli caddesi Saraçlar Caddesi'ne girişlere bariyer çekilerek kısıtlama getirildi.

Cadde ve çevresinde polis ve zabıta ekipleri devriye görevi yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda sık sık uyarıyor. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, cadde üzerinde alınan önlemleri denetledi.

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

"2 GÜN EVLERİMİZDE KALALIM"

Cadde üzerinde açık bulunan kıyafet ve elektronik mağazasına uğrayan Kurt, işyeri sahipleri ve içerideki müşterilere, "Salgın hızla yayılıyor, 2 gün iş yerinizi kapalı tutarsanız önüne geçeriz. Salgınla mücadele için önemli 2 gün evlerimizde kalalım" dedi.

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

"TERLİK ALMAYA ÇIKTIM"

İl Emniyet Müdürü Kurt, cadde üzerinde yürüyen iki kadına, "Siz nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, kadınlardan biri, "Terlik bakacağız. Terlik kalmadı ayağımızda" cevabını verdi.

Cevaba sinirlenen Kurt, "Terlik almanın zamanı mı şimdi. Dünya korona olmuş, evden dışarı çıkmıyor, siz terlik derdine mi düştünüz?" diye tepki gösterdi.

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

"KOMŞUYA GİDİYORUM.."

Kurt, bir kişiye ise "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca ise, "Komşuya gidiyorum" karşılığını aldı. Kurt, kişiyi hemen eve dönmesini istedikten sonra, cadde üzerindeki polis ekiplerinin sayısını artırılması talimatı verdi.

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti

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