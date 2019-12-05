Termik santralde filtreye yasa düzenlemesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etmişti.

İlgili madde, baca gazı filtrelerinin takılması zorunluluğunu iki yıl erteliyordu. Yasa güncellenmiş haliyle, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MADDE KANUN TEKLİFİNDEN ÇIKARTILDI

TBMM Genel Kurulu'nda, termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. 322 milletvekilinin 322’si de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkartılması yönünde oy kullandı ve madde kanun teklifinden çıkartıldı.