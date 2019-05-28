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Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Zonguldak'ta 12 yıldır otobüs terminalinin maskotu haline gelen, esnafın 'Sarı' ismini verdiği kedi, köpekleri alana bile sokmuyor.

İHA | 28.05.2019 - 23:20..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 12 yıldan beri, doğduğu ve büyüdüğü otobüs terminalini kendi evi gibi hisseden ve esnafın 'Sarı' ismini verdiği kedi, köpeklerin korkulu rüyası haline geldi. Terminalde çalışan Ünver Bozkurt, kedinin çok kıskanç olduğunu, onu gören köpeklerin yolunu değiştirdiği belirtti.

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Alaplı Terminalinde bir vatandaş tarafından selfie çekilmesiyle sosyal medyada yayılan ve esnafın "Sarı" adını verdiği kedi, adeta bir fenomen haline geldi. Kediyi terminalde çalışan personel 12 yıldır besliyor.

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Esnaftan Ünver Bozkurt, "Bu kediyi evladımız gibi seviyoruz. İnsanlarla arası çok iyi ama bazı köpekleri görünce agresif oluyor. Biz bunu burada her gün sırayla ciğer ve kedi yemi alarak besliyoruz. Sarı isimli kedimiz terminalin bir maskotu oldu" dedi.

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

KÖPEKLER, KORKUDAN YOLUN KARŞISINI KULLANIYOR

Sarı’nın köpeklerin terminal içerisindeki alana dahi geçmesini istemediğini belirten Bozkurt, "Çok hisli olduğundan burayı evi gibi benimsediği için kendi alanını koruyor. İlçemizde genellikle başıboş gezen köpekler bile buradan geçmek istemiyor çünkü bizim kedi anında saldırıya geçiyor. Bu durumda köpekler karşı yoldan geçiyorlar. Çünkü anında hemen agresifleşiyor onlara izin vermiyor, kendi yerini savunuyor. Sarı isimli kedimiz bundan 12 yıl önce burada doğduğundan bölgeyi tamamen sahiplendi" şeklinde konuştu.

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

Terminalin kedisi Sarı, köpeklerin korkulu rüyası

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