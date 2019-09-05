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Terör estiren minibüs şoförüne trafikten men

Kadıköy'de önündeki araca sinirlenip ortalığı birbirine katan minibüs şoförü, toplu ulaşım kullanımından men edildi.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 15:31..
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Terör estiren minibüs şoförüne trafikten men

Öğle saatilerinde yayınlanan görüntülerde, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde kısa süreli yük indiren şahıs, ardından önündeki aracın park etmesini de bekleyince arkasındaki minibüs şoförü sinirlendi.

Kornaya basan minibüs şoförü, hızını alamayıp aracından inip hakaretler ederek, aracın iki camını da kırdı.

Minibüs şoförünün terör estirdiği saldırı anı ile sinirlenen araç sahibinin minibüse çarptığı anlar, kameraya anbean yansıdı.

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

ŞOFÖR TOPLU ULAŞIM KULLANIMINDAN MEN EDİLDİ

Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntüler, İstanbul Büyükşehir Belediye Beyaz Masa ekiplerine ulaştı ve bir açıklama geldi.  Beyaz Masa yetkilileri, konuyla ilgili "İlgili araç, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce denetime tabi tutulmuştur ve TUDES kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanarak şoför toplu ulaşım kullanımından men edilmiştir." dedi.

Terör estiren minibüs şoförüne trafikten men

Terör estiren minibüs şoförüne trafikten men

Terör estiren minibüs şoförüne trafikten men

 

 




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