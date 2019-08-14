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Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında gazi olan Ömür Karaman, Bursa'da gittiği kafenin çalışanları tarafından feci şekilde dövüldü.

İHA | 14.08.2019 - 15:21..
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Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı

Kuzey Irak'ta teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan ardından gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye gitti.

Gürsu'daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi kumsaz sahiline gitti.

Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu.

GAZİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ, YİNE SALDIRDILAR

Burada ayaklarını da sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı

Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı.

Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı

SIRTINA DEMİR ÇUBUKLA VURDULAR

Gazi çok sayıda kişinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe aldı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, ölümden döndü.

Aldığı darbelerin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı.

Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı VİDEO

Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı

İŞLETMENİN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ

Belediye, tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin fesh edildiği öğrenilirken, saldırgan şahıslar ise yapılan şikayetin altından göz altına alındı.

Saldırıya uğrayan gaziyi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, misafir olduğu evde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Terör gazisi ayaklarını uzattığı için saldırıya uğradı

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