taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.713
Euro
6.4359
Altın
1413.17
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.01

Terör kurbanı çocuklara veda

PKK'lı teröristlerin cenazelerini kaçırmayan HDP'li vekiller, terör örgütü tarafından katledilen çocukların cenazelerinde yoktu.

İHA | 16.07.2019 - 08:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Terör kurbanı çocuklara veda

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı.

2 ÇOCUK PKK BOMBASIYLA ÖLDÜ

Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Terör kurbanı minik Nupelda’nın cenazesi Tunceli'ye gönderildi

AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.

Vali Sonel ve Milletvekili Erol, minik Nupelda'nın cansız bedenini yakınlarıyla birlikte hastane morgundan çıkarıp cenaze aracına koydu.

Terör kurbanı çocuklara veda

HDP'LİLER GİTMEDİ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'da morgun önüne gelerek aileye başsağlığı diledi.

Daha sonra küçük kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tunceli'ye götürüldü.

Aile yakınları ise terör örgütü PKK'ya lanet okudu.

Terör kurbanı çocuklara vedaTerör kurbanı çocuklara veda

Terör kurbanı çocuklara veda

Terör kurbanı çocuklara veda

Terör kurbanı çocuklara veda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

36
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

35
ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

57
İrem Sak çok beğenildi

İrem Sak çok beğenildi

30
İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

25
15 Temmuz'da iş kuracaktı, şehit oldu

15 Temmuz'da iş kuracaktı, şehit oldu

14
S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak da Mürted'e indi

S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak da Mürted'e indi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir