Terör kurbanı çocuklara veda

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı.

2 ÇOCUK PKK BOMBASIYLA ÖLDÜ

Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Terör kurbanı minik Nupelda’nın cenazesi Tunceli'ye gönderildi

AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.

Vali Sonel ve Milletvekili Erol, minik Nupelda'nın cansız bedenini yakınlarıyla birlikte hastane morgundan çıkarıp cenaze aracına koydu.

HDP'LİLER GİTMEDİ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'da morgun önüne gelerek aileye başsağlığı diledi.

Daha sonra küçük kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tunceli'ye götürüldü.

Aile yakınları ise terör örgütü PKK'ya lanet okudu.