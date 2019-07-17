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Terör kurbanı Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz Güloğlu ile 2017'de şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı

DHA | 17.07.2019 - 12:05..
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Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, önceki gün Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güloğlu kardeşler, dün Çakmaklı Köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

"ONLARIN YOLLARI ÇOK ÖNCEDEN KESİŞMİŞ"

Ayaz Güloğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Ayaz Güloğlu'nun, şehit astsubay Yavuz Selim Karaman'ın kucağındayken çekilen fotoğrafı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabında paylaştı.

Ağar'ın, "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz; kardeşi Nupelda ile Ovacık'ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür'de düşen helikopterimizde şehit olan 12 Mehmetçikten biri Astsubay Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla paylaştığı fotoğraf, duygulandırdı.

Terör kurbanı Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafı

Terör kurbanı Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafı

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