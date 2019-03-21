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Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenler için kadın polislerin gösterdiği hassasiyet takdir topladı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 14:29..
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Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenler için defin işlemleri başladı.

Cenaze töreninde güven nöbeti tutan Yeni Zelanda polisinin gösterdiği hassasiyet göz doldurdu.

TERÖR KURBANLARINA VEDA

Terör saldırısı sonrası defnedilen kişiler cenaze namazının ardından dualarla uğurlandı.

Polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine Yeni Zelanda'nın diğer şehirlerinden ve diğer ülkelerden gelen Müslümanlar da katıldı.

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

YENİ ZELANDA POLİSİNDEN BAŞÖRTÜLÜ SAYGI

Saldırılan iki camide hayatını kaybeden definler için düzenlenen cenaze töreninde kadın polislerin başörtüsü takması dikkat çekti. Yeni Zelanda polis ekibinin başörtü hassasiyeti adeta tek yürek oluşun bir göstergesi.

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi VİDEO

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

DUALARLA UĞURLANDILAR

Düzenlenen cenaze töreninde, hayatını kaybeden insanların yakınları yer yer sinir krizi geçirdi. Bu esnada Yeni Zelanda polis ekiplerinin kurban yakınlarına gösterdiği ilgi ve alaka da gözden kaçmadı.

Hayatını kaybedenler, gömü işlemlerinin ardından dualarla uğurlandı.

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi

Terör mağdurları için başörtü takan Yeni Zelanda polisi


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