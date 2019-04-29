taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9484
Euro
6.6605
Altın
1279.39
Borsa
94535.1
Gram Altın
244.686

Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor: 3 terörist teslim

Habur Sınır Kapısı’nda 1’i kadın 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA | 29.04.2019 - 21:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TSK'nın hem yurt içi hem de yurt dışında sergilediği kararlı duruşla dize gelen PKK terör örgütü üyeleri, birer birer teslim oluyor.

Son olarak Şırnak’ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı’nda 1’i kadın 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü örgüt içindeki çözülmenin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’na gelen 1’i kadın 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince teslim alınan teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilerek sorgularının devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME YAŞANIYOR

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı terör örgütü içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütü içindeki çözülme sürüyor: 3 terörist teslim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

325
Raci Tetik'in cenazesinde protesto

Raci Tetik'in cenazesinde protesto

186
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

147
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

82
Ümit Karan'a basit cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Ümit Karan'a basit cinsel saldırı suçundan hapis cezası

192
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

495
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir