taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.563
Euro
6.2181
Altın
1460.74
Borsa
99765.64
Gram Altın
260.685

Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarına dönmeyi hedeflediğini; bunu engelleyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Pençe Harekatı...

Terör örgütlerine karşı yürütülen bu 3 harekatın arkasından, Fırat'ın doğusuna yönelik daha kapsamlı bir harekat için düğmeye basılacak.

Operasyonun sinyalini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi ve geri sayıma geçildi.

"MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI..."

Süreç devam ederken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, operasyonlara dair açıklama yaptı.

Amerika'nın bölgede operasyonlara izin vermemesi gerektiğini dile getiren teröristbaşı, "Bunlar önlerine yeni bir program koydular. Misak-ı Milli sınırları içindeki alanları alıp, yeni Osmanlı zihniyetiyle Irak’ı, Suriye’yi bir vilayetleri haline getirip, Kürdistan’ı kontrollerine almak istiyorlar. Yeni konseptleri budur." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokak röportajında sigara zammı tartışması

Sokak röportajında sigara zammı tartışması

554
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

338
İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

119
Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

86
Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

Belediye başkanı özel şoförünü başkan yardımcısı yaptı

290
Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

94
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir