Terör örgütü PKK, Amerika'dan yardım bekliyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Pençe Harekatı...

Terör örgütlerine karşı yürütülen bu 3 harekatın arkasından, Fırat'ın doğusuna yönelik daha kapsamlı bir harekat için düğmeye basılacak.

Operasyonun sinyalini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi ve geri sayıma geçildi.

"MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI..."

Süreç devam ederken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, operasyonlara dair açıklama yaptı.

Amerika'nın bölgede operasyonlara izin vermemesi gerektiğini dile getiren teröristbaşı, "Bunlar önlerine yeni bir program koydular. Misak-ı Milli sınırları içindeki alanları alıp, yeni Osmanlı zihniyetiyle Irak’ı, Suriye’yi bir vilayetleri haline getirip, Kürdistan’ı kontrollerine almak istiyorlar. Yeni konseptleri budur." ifadelerini kullandı.