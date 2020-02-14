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Terör örgütü PKK/KCK’ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 14.02.2020 - 09:07..
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İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

Çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK’nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube’ye getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.

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