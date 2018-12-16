Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
SIĞINAK BULUNDU
İl Jandarma Komutanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Tahılköy Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Er Emin Arı Operasyonu"nda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.
İMHA EDİLDİ
Sığınaktaki aramada; 4 terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 ampul, 2 fener, şeker, koli bandı, güneş gözlüğü, sağlık malzemeleri, battaniye, branda, kantar, pil, 12 kilogramlık tüp ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Sığınak kullanılamaz hale getirildi.