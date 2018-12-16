Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

İzmir'deki bir ilkokulun müdürü Samet Başkonuş (34), 2019 Küresel Öğretmen Ödülü(Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren tek Türk oldu.

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Hollanda uyuşturucuyla mücadeleye İzlanda modeli

Hollanda'da reşit olmayan gençler arasındaki alkol ve uyuşturucu kullanımı, bu konuda dünyadaki en başarılı ülke olan İzlanda'nın uyguladığı modelle önlenecek.