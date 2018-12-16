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Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Van'da içerisinde teröristlere ait yaşam malzemesi bulunan sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

AA | 16.12.2018 - 13:31..
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Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SIĞINAK BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Tahılköy Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Er Emin Arı Operasyonu"nda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

İMHA EDİLDİ

Sığınaktaki aramada; 4 terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 ampul, 2 fener, şeker, koli bandı, güneş gözlüğü, sağlık malzemeleri, battaniye, branda, kantar, pil, 12 kilogramlık tüp ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

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