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Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, "Bebek katilleri bu defa Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." açıklamasını yaptı.

AA | 26.11.2019 - 18:40..
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Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

Amerika ve Rusya ile masada YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekileceği yönünde anlaşmaya varan Türkiye, varılan mutabakatlar sonucu YPG'ye saldırıları durdurmuştu.

YPG ise Amerika ve Rusya'dan aldığı güvence ile, bölgede kanlı eylemine devam ediyor...

Son olarak bugün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde, patlama gerçekleşti.

17 ÖLÜ 20'DEN FAZLA YARALI

Tel Halaf köyünde, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda savaş alanına dönen bölgede 17 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası bölgeye, Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi.

Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda, çevredeki araçlar ve tezgahlar büyük hasar gördü.

Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek, burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Resulayn'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG Tel Halef'te bombalı araçla saldırdı

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