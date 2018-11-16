Terör örgütü sempatizanları yardım aracına saldırdı

Akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde yaşayan dar gelirli ailelerin durum tespiti için ev ev dolaşan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı ekibine terör örgütü PKK yandaşları tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

ARA SOKAKLARDAN TAŞLAYIP KAÇTILAR

Ara sokaklardan atılan taşlarla araçta hasar oluşurken, araç içinde bulunan 1’i kadın 4 kişilik ekip korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



