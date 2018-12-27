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Terör örgütü YPG'nin Münbiç'te kazdığı tünellerin içi

YPG'nin Münbiç'teki tünelleri görüntülendi.

AA | 27.12.2018 - 13:11..
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ABD'nin hava desteği ve silah yardımlarıyla ağustos 2016'da ilçeyi terör örgütü DEAŞ'tan ele geçiren YPG/PKK, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı hazırlık yapıyor.

AA'nın Münbiç'te bazı tünellerin içerisinden elde ettiği videolarda, tünellerin uzatılması amacıyla kazım çalışmasının devam ettiği görülüyor.

İŞ VE EL ARABALARI VAR

Elektrik tesisatı çekilerek aydınlatılan tünellerde iş aletleri ve el arabaları bulunuyor.

Eğilmeksizin ve silah teçhizatıyla rahatlıkla yürüyebilecek genişlikte kazılan tüneller, ilçe merkezini çevreliyor.

Terör örgütü YPG'nin Münbiç'te kazdığı tünellerin içi VİDEO

Teröristler, kayalık alanların içine açtıkları tüneller sayesinde hava saldırılarından korunmayı, çatışma sırasında cephe hattı ilerisine arkadan çıkarak ani taarruzlar yapmayı ve gerektiğinde saklanarak geri çekilmeyi amaçlıyor.

5 EKİM'DEKİ GÖRÜNTÜLERDE TÜNELLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

AA, 5 Ekim'de yayınladığı görüntülerde de YPG/PKK'nın Münbiç ilçe merkezini çevirdiği hendek ve siperler ile toprak setleri yer almıştı. Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Anlaşılan bize fazla iş bırakmayacaklar." şeklinde konuşmuştu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı harekatıyla kurtardığı Afrin içinde ve çevresinde de teröristlere ait çok sayıda tünel ve yer altı sığınağı ortaya çıkarılmıştı.

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