Terör örgütü YPG Esad'dan destek istedi

Suriye'nin kuzeyi, Fırat'ın doğusunda terör oluşumu görmek istemeyen Türkiye, Münbiç operasyonunu masada tutuyor. Bu bağlamda, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, operasyon sinyallerini vermesi sonrasında PKK'yı yeniden korku saldı.

YPG/PKK'nın, örgüte yakın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, Suriye rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı. Yani Esad'dan destek talebinde bulundu.

ESAD'DAN DESTEK İSTİYORLAR

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşı da Esad rejimiyle iş birliğine gitmişti.

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esad rejiminden destek istemişti. Şimdi aynı durum Münbiç konusunda yaşanıyor. TSK'nın Münbiç operasyonu hazırlıklarını artırması üzerine YPG/PKK, Esad'dan destek talebinde bulundu.

Hatay sınırına 30 zırhlı araç sevk edildi VİDEO

YPG RÜZGARI: BİZ HAZIRIZ

Münbiç operasyonu için ciddi adımların atıldığı günlerde sınıra Afrin Kahramanları zırhlı birliklerin sevk edilmesi operasyon iddialarını kuvvetlendirdi. Bu durum karşısında da panik yapan PKK propaganda çalışmalarına başladı.

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon açıklamasıyla ilgili, “Saldırı olursa karşılık veririz” ifadelerini kullandı. Nuri Mahmud, “Güçlerimiz meşru savunma kapsamında örgütlenmiştir. Rojava’da olası bir saldırıya karşı direnecektir” vurgusunu yaptı.

EDİTÖR NOTU

PKK bu açıklamaları en son Afrin'de yapmış, "Buraya giren buradan çıkamaz" diyerek boş tehditler savuran teröristler, Mehmetçiğin Burseya Dağı'na tırmanmasıyla büyük korku yaşamış, peşinden de Fırtına Obüslerinin top atışıyla karşılaşmıştı.

Bu durum karşısında tehditlerini yiyip yutan PKK çok iyi bildiği etek giyerek tebdili kıyafet kaçış prosedürlerini yerine getirmişti.