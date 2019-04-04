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Terör örgütü YPG'yi operasyon korkusu sardı

ABD'nin eğittiği teröristlerle Afrin'de hezimet yaşayan YPG'li teröristler, bir sonraki operasyonda başlarına geleceklerin farkında.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:53..
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Terör örgütü YPG'yi operasyon korkusu sardı

Terör örgütü PYD/YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda ABD desteğiyle ayakta duruyor. Ancak teröristler, Türkiye'nin bölgeye yapacağı bir operasyon sonrası yok olma korkusu yaşıyor.

Afrin'de yaşananları unutamayan YPG'li teröristler, kurtuluş için tek çareyi ABD kucağına oturmakta buldu.

"KORKMUYOR MUSUNUZ"

Terör örgütü PYD sözcüsü Aisha Hassou'ya "Afrin'de yaşanan senaryoların Suriye'nin doğusunda da tekrarlanmasından korkuyor musunuz?" diye soruldu.

"58 GÜN DİRENDİK"

Terör sözcüsü, ABD'nin eğittiği YPG'li teröristlerin Afrin'de Türkiye tarafından öldürüldüğünü hatırlattı. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu söyleyen sözcü, yine de 58 gün direndiklerini belirterek bunun bir başarı olduğunu iddia etti.

Terör örgütü YPG şu anda ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağını açıklamasına güveniyor.

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