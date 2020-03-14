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Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu

Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren teröristlerden biri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi.

DHA | 14.03.2020 - 11:05..
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PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 2015 yılından beri 'kayıp şahıs' olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin, PYD/YPG saflarında olduğunu belirlendi.

Ekiplerin H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, örgüt üyesi 10 Mart'ta bulunduğu kamptan kaçarak, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

AİLESİYLE KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine kavuşan H.D.nin annesi, duygusal anlar yaşadı.

Terör örgütünden kaçap İstanbul'da ailesiyle buluştu İZLE

ÖRGÜTTE KATILANA KADAR KENDİSİNE NEZARET EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; H.D.'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı kişinin propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılma kararı aldığını, kendilerini aracılık eden kişiler tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildiği, burada karşılayan kişilerce Suriye/Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD/YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye/Derik, Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani) bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka, Haseke ve Deyrzor bölgesine PYD/YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu

ÇARPICI DETAYLAR

Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı kullanıldığı, örgüt yöneticilerince PYD/YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak TSK ve ÖSO mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verildiği, Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile İdlib bölgesindeki TSK operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların, örgüte olan güveni azaltarak, son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği, birçok teröristin örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu

Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu

Terör örgütünden kaçarak ailesine kavuştu

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