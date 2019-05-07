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Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 3 sığınak ile yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

İHA | 07.05.2019 - 09:47..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon yapıldı.

ÖZEL HAREKAT VE KOMANDO TİMLERİNDEN OPERASYON

Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinin sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanoa jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları, Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 operasyonunu başarıyla tamamladı.

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Operasyon esnasında, arazide birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanmış olarak bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek yerinde imha edildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adedi 150 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde 2 adedi değişik ebatlarda olmak üzere toplam 3 adet kış sığınağı tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da 3 sığınak imha edildi İZLE

SIĞINAKLARIN İÇERİSİ BOŞALTILDI

Jandarma timleri sığınaklar içerisinde, arazide ve jelikan bidonlarda; 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 3 adet rokatatar sevk fişeği, 20 adet elektrikli fünye, 2 adet alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, 1 adet pil, 1 adet büyük tüp ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi.

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

ÇUVAL ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, arazide toprağa gömülü vaziyette 6 adet jelikan bidon ile arazide gizlenen 13 adet çuval ve poşet içerisinde 548 kilogram esrar maddesine de el koydu.

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

Terör örgütüne ait sığınaklar havaya uçuruldu

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