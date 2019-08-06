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Terör örgütüne eleman temin eden 22 kişiye gözaltı

DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütü'ne eleman temin eden 22 kişi, gözaltına alındı

İHA | 06.08.2019 - 11:08..
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin ederek Suriye’ye geçmelerine aracılık eden örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hatay genelinde 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20’si erkek, 2’si kadın olmak üzere toplamda 22 kişi şüpheli gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin de Suriye’de olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne eleman temin eden 22 kişiye gözaltı

ÖRGÜT EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonrasında evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar, kitap ve bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütüne eleman temin eden 22 kişiye gözaltı

Terör örgütüne eleman temin eden 22 kişiye gözaltı

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