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Terör örgütüne eleman temin eden şebeke çökertildi

YPG’ye katılmak amacıyla Mardin’e gelen bir kadını takibe alan polis, düzenlediği operasyonla örgüte eleman temin eden şebekeyi çökertti.

İHA | 29.07.2019 - 17:20..
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Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'e gelen S.E. adlı kadının, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

POLİS TAKİBE ALDI

Geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, kadını teknik ve görüntülü takip aracıyla yakın takibe aldı. Yapılan takipte kadının, Kızıltepe ilçe otogarında Y. E. isimli şahısla görüştüğü belirlendi. Ancak kadının sınırın diğer tarafına geçmek için başka şahıslarla da görüşeceğini tahmin eden polis, takibi bırakmadı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Bir süre sonra otogardan ayrılan kadın, yaklaşık bir saat sonra geri dönüp kendisini terör örgütüne teslim edecek şahısla görüştü. Polis, terörist ve kadını yakın takibe alırken, bir süre yürüyen ikili daha sonra farklı bölgelere doğru kaçtı. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Farklı noktalara gerçekleştirilen operasyonda; olayla bağlantılı H.A., S.E., Y.E., M.H., A.A., E.S., O.A., S.M. ve D.B. adlı şahıslar yakalandı. Olayla bağlantılarının olduğu belirlenen G.U. ve Ş.E. adlı şahısların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Terör örgütüne eleman temin eden şebeke çökertildi

Terör örgütüne eleman temin eden şebeke çökertildi

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