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Terör örgütünün gençlik yapılanması darbe: 2 tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklanırken, teröristlerin sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri öğrenildi.

AA | 09.09.2019 - 10:05..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildiklerinin belirlendiği bildirildi.

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

"Haklarında hiçbir arama, yakalama kaydı olmadığından terör örgütünün, Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında gizli gücü olarak görevlendirilerek, terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, arama ve yakalama kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup bahse konu şüpheliler yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, gözaltına alınan iki kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

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