Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar

TSK'nın bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonları, yurt içi ve sınır ötesinde zorlu hava, arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

TANKSAVAR ROKETİ, MÜHİMMATLAR, PATLAYICILAR

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda dört AT-4 tanksavar roketi, 2 el bombası, bir kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçiren güvenlik güçleri, arazi aramasında bir kadın teröriste ait ceset buldu.

HAKKARİ KIRSALINDA ROKETATARLAR

Öte yandan Hakkari kırsalında Şehit Polis Memuru Mahmut Bilgin-1 operasyonunda, Kırkpınar Deresi yakınlarındaki aramalarda ise 4 roketatar ile bunlara ait 7 mühimmat, 12 el bombası 8 kalaşnikof şarjörü, 500 biksi mühimmatı, 500 gram A4 patlayıcı ile 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.