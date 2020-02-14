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Balıkesir'de terörü öven 3 kişi gözaltına alındı

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında HDP'li eski yöneticiler de var.

İHA | 14.02.2020 - 10:25..
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör operasyonları kapsamında  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir'de 1, Edremit ilçesinde 3 ve Gömeç ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda aranan 5 şahıstan Nurettin A., Reşat G. ve Şevket B. yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

HDP'li eski yönetici olduğu öğrenilen Hindistan doğumlu ve Van nüfusuna kayıtlı olan Abdulbari K. ile yine HDP Edremit eski ilçe başkanı Hürriyet K.'nın ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

Balıkesir'de terör propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de terörü öven 3 kişi gözaltına alındı


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