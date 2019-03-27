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Terör yüzünden ölenlerin sayısı azaldı

Dünya Küresel Saldırı Endeksi’ne göre, dünya genelinde terör saldırılarından ölenlerin sayısı 2018 yılında azaldı.

DHA | 27.03.2019 - 09:45..
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Güvenlik analisti İHS Markit tarafından yaptırılan Küresel Saldırı Endeksi sonuçlarına göre, dünya genelinde terör saldırıları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2016 yılında 27 bin kişi iken bu sayı, 2018 yılında 13 bine düştü.

KURBAN SAYILARINDA AZALMA

Rapora göre, 2016-2018 yılları arasında küresel bazdaki terör saldırılarının sayısı da toplamda 24 binden 15 bine indi. Buna göre; Suriye, Irak, Yemen ve Somali gibi ülkelerdeki teröre kurban gidenlerin sayısında azalma görülürken; dünya ortalaması dikkate alındığında, terör nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısında bu ülkeler ilk sıralarda yer aldı.

AFGANİSTAN İLK SIRADA YER ALDI

Küresel Saldırı Endeksi'ne göre; terör saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulundukları ülkeler sırasıyla Afganistan, Suriye, Irak, Nijerya, Yemen, Somali, Pakistan ve Mısır.

DEAŞ BAŞI ÇEKİYOR

Rapora göre, en çok terör saldırısı gerçekleştiren örgütlerin başında DEAŞ, Taliban ve El Sebab yer alıyor. Endekse göre, 2018 yılında DEAŞ saldırıları nedeniyle 3 bin 151 kişi hayatını kaybetti.

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